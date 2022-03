Luca Oyen scoort voor Belgische U19 in zege tegen Finland, ook ruime overwinning voor U17

De Belgische U19 heeft woensdag zijn eerste wedstrijd van de Elite Tour in de kwalificaties voor het EK later dit jaar met 1-3 gewonnen in en tegen Finland.

Finland was baas in het openingskwartier, maar het was België dat op voorsprong kwam dankzij een fraai lobje van PSV-aanvaller Johan Bakayoko (16.). Even later bracht Mario Stroeykens (21.) de mannen van bondscoach Wesley Sonck 0-2 voor vanop de stip, nadat een Finse verdediger de Anderlecht-aanvaller had neergemaaid. Na de rust bediende diezelfde Stroeykens Luca Oyen (Genk, 60.) voor de 0-3. Helemaal in het slot scoorde Topi Keskinen (90.) nog tegen na een blunder van doelman Keo Boets (STVV).

Italië en Duitsland speelden in dezelfde groep 2-2 gelijk, waardoor België alleen aan de leiding komt. Zaterdag treffen de Belgen, nog altijd in Finland, om 10 uur Duitsland. Dinsdag volgt om 16.30 uur Italië.

Alleen de groepswinnaars mogen naar het EK, van 18 juni tot 1 juli in Slovakije.

Ruime zege voor U17

De Belgische U17 heeft woensdag in het Bosnische Ugljevik een bijzonder ruime 8-1-overwinning geboekt tegen Estland in de eerste wedstrijd van de laatste kwalificatieronde voor het EK later dit jaar in Israël.

De ploeg van bondscoach David Penneman stond bij de rust al 4-1 voor na een hattrick van Malick Fofana (10, 27, 41.), een doelpunt van Faissal Al Mazyani (KRC Genk, 44.) en tussendoor een tegentreffer van Karel Mustmaa (40.). Na de rust breidden Noah Mawete Kinsiona (50.), Vincent Burlet (56.), Mika Godts (KRC Genk, 58.) en Chemsdine Talbi (88.) de bonus nog veel verder uit.

België komt na één wedstrijd aan de leiding in groep 4, samen met Spanje, dat met 4-1 won van Bosnië-Herzegovina. Zaterdag om 15 uur nemen de Belgen het op tegen Spanje, dinsdag om 15 uur volgt Bosnië-Herzegovina. De acht groepswinnaars en de zeven beste tweedes mogen naar de eindronde, van 16 mei tot 1 juni in Israël.