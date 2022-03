Man gewond na gewapende homejacking in Helchteren

Op de Kazernelaan in Helchteren hebben drie gewapende mannen woensdag in de vooravond een homejacking gepleegd. Een bewoner van het huis zou gewond zijn geraakt. De daders zijn opgepakt.

De feiten vonden plaats in een vrijstaande woning op de Kazernelaan tussen Meeuwen en Helchteren. Het huis ligt nogal afgelegen en is volledig omgeven door velden. In de vooravond vielen de drie gewapende mannen er binnen. Wat hun doel precies was, is nog niet bekend, maar ze bedreigden wel de bewoners. Een man zou daarbij gewond zijn geraakt.

De politie Carma kwam ter plaatse en arresteerde de drie daders. Ze zitten inmiddels achter de tralies. Het parket van Limburg werd ingelicht, maar wilde woensdagavond niet communiceren over de feiten, omdat er minderjarigen bij betrokken zijn. De politie Carma voert verder onderzoek. (cn,rdr,siol)