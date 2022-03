Quinten Hermans’ planning staat in 2022 volledig in het teken van de Tour. — © BELGA

Trofeo Laigueglia en Strade Bianche waren slechts aperitieven. Volgende week vrijdag, met de Route Adélie de Vitré, zet Quinten Hermans (26) pas echt zijn tanden in het nieuwe wegseizoen. Maar niet vooraleer hij vanop de Teide zijn licht laat schijnen over zijn gemiste WK in het veld, zijn nieuwe bestemming, manager en… vriendin.