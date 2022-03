ege ketchupflessen op straat in Grubbenvorst. — © De Limburger

Ketchup. Overal ketchup. Of curry. Op straat, op muren, kliko’s en borden. In Grubbenvorst, een gemeente in het oosten van Nederlands-Limburg, heeft menig autobezitter al een hele fles van het rode spul van zijn wagen af moeten schrobben.