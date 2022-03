Infosessie rond cybercriminaliteit

Verdachte e-mails of oplichting op het internet herkennen is niet altijd even gemakkelijk. Cybercriminelen worden steeds vindingrijker en dus wordt het ook steeds moeilijker om valse berichten te onderscheiden van echte.

Daarom organiseert de lokale politie Kanton Borgloon op dinsdag 29.03.2022 om 19 uur een infosessie rondom cybercriminaliteit in Feestzaal De Linde in CC Mozaïek in Kortessem. We gaan het hebben over de meest actuele fenomenen van cybercrime en aan de hand van voorbeelden helpen we je ze te leren herkennen. We geven tips en tricks mee zodat je de oplichters steeds een stap voor blijft en we leggen uit wat er moet gebeuren als het toch eens misloopt.

Inschrijven kan door middel van een mail te sturen naar pz.loon@police.belgium.eu en door te geven met hoeveel personen je aanwezig zal zijn.

(rapo)