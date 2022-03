Tim Merlier (29) zit op kruissnelheid. Op een boogscheut van Plopsaland sprintte hij als Mega Timmy naar zijn derde zege van het seizoen. Het vertrouwen is groot om ook in Gent-Wevelgem toe te slaan. Zeker nu hij is herenigd met zijn favoriete lead-out Jonas Rickaert. Al zal hij zondag ook rekening moeten houden met ploegmaat Jasper Philipsen. “Met die strijd hou ik mij niet bezig.”