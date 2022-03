Opnieuw commotie rond oppervlaktebelasting in Beringen: “Lijkt wel of ze ons willen kapotmaken”

Mark Demulder, voorzitter bij het Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschuttersgilden Limburg vzw aan zijn woning in Koersel. — © Zahra Boufker

Beringen

De nieuwe oppervlaktebelasting in Beringen blijft voor commotie zorgen. Eerst bij Beringse ondernemers en nu bij enkele verenigingen. Mark Demulder, voorzitter van het Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschuttersgilden Limburg vzw, heeft de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd op zijn adres in Koersel. Nu krijgt hij een oproepingsbrief om de oppervlaktebelasting te betalen. “Dat is toch niet meer serieus.”