Leandro Trossard wil vertrouwen tanken bij Duivels: “Op deze momenten kan je je tonen”

Een selectie voor de nationale ploeg is altijd een opsteker, maar in het geval van Leandro Trossard zal het telefoontje van Roberto Martinez extra deugd hebben gedaan. De 27-jarige Genkenaar kan bij de Duivels even ontsnappen aan de miserie bij zijn Premier League-club Brighton, dat zes matchen op rij verloor. “Maar ik ben zeker dat we uit deze situatie geraken”, sprak de aanvaller vastberaden.