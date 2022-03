Man die gezocht wordt in VS voor rellen in Capitool krijgt politiek asiel in Wit-Rusland

Een Amerikaan die in de VS gezocht wordt omdat hij deelgenomen heeft aan de bestorming van het Capitool in januari 2021 heeft politiek asiel gekregen in Wit-Rusland. Dat meldt het Wit-Russische staatspersagentschap Belta.

“De Amerikaanse burger Evan Neumann heeft het statuut van vluchteling gekregen in Wit-Rusland”, aldus Belta.

De man vluchtte via andere Europese landen naar Oekraïne. Omdat Oekraïense autoriteiten hem in de gaten zouden hebben gehouden, zou hij te voet naar Wit-Rusland zijn gereisd en illegaal de grens zijn overgestoken. Daar vroeg hij politiek asiel aan. “In Wit-Rusland voel ik me veilig. Ik ben rustig en hou van dit land”, verklaarde Neumann aan het persagentschap.

De 49-jarige Neumann staat in de VS op de lijst van de FBI met gezochte personen. Er zijn verschillende aanklachten tegen hem in verband met de bestorming van het Capitool. Hij wordt beschuldigd van het aanvallen van de politie.

In het FBI-rapport over Neumann, dat beschikbaar is op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie, staat dat hij volgens zijn LinkedIn-profiel heeft deelgenomen aan de Oranjerevolutie die in 2004 en 2005 pro-westerlingen aan de macht heeft gebracht in Oekraïne.