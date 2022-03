Leandro Trossard hoopt op speelminuten bij Rode Duivels: “Ik ben altijd al een beetje een leider geweest”

Leandro Trossard is intussen al enkele jaren een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. De 27-jarige Limburger hoopt in de oefenwedstrijden van komende week, tegen Ierland (zaterdag in Dublin) en tegen Burkina Faso (dinsdag in Brussel), opnieuw op speelminuten. “Iedereen wil zich in deze interlandperiode tonen, ik zeker ook”, liet hij woensdag noteren.

“Het is leuk dat we ons in dit ‘camp’, zonder de meest ervaren spelers, nog eens kunnen tonen aan de coach”, stak Trossard, die tot dusver 14 caps verzamelde, van wal. “Als speler wil je elke wedstrijd aan de aftrap staan. Dat geldt voor alle jongens hier. Ik hoop de komende week zo veel mogelijk minuten te kunnen maken, maar natuurlijk is het de coach die beslist.”

Leandro Trossard werd in september 2018 voor het eerst geselecteerd voor de Duivels. Hij was er ook bij op het EK vorige zomer en wil, in een selectie met enkel spelers onder de vijftig caps, zijn ervaring graag doorgeven aan de jongere generatie. “Ik ga in deze interlandperiode niet plots een andere rol aannemen, maar ik ben altijd wel een beetje een leider geweest”, legde hij uit. “Ik doe dat niet uitgesproken, maar ik praat wel met iedereen en geef raad aan de jongeren. Ik ben wie ik altijd ben en ik voel me daar goed bij.”