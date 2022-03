Urinespuiters in Scherpenheuvelse “kraampjesoorlog” riskeren werkstraf

Het openbaar ministerie heeft woensdag voor de correctionele rechtbank van Leuven een werkstraf of autonome probatiestraf gevorderd voor twee vrouwen, moeder en dochter, die terechtstonden voor spuiten van urine naar rivaliserende kraamhouders in Scherpenheuvel. De aanval met het waterpistool was de climax van een jarenlange vete in de zogenaamde “kraampjesoorlog” aan de basiliek van Scherpenheuvel.

LEES OOK. Kraampjesoorlog in Scherpenheuvel loopt uit de hand: waterpistool met urine gevuld

De feiten gebeurden op 7 september 2019, na een vete die al zes jaar aansleepte. R. R. (56) uit Scherpenheuvel-Zichem spoot met een waterpistool urine op het hoofd en in het gezicht van twee rivaliserende marktkramers, een koppel. Die hadden ieder een kraam tussen haar kraam en dat van haar dochter K. L. (27). Later bleek dat K. L. de bedenkster was van het plan. Uit WhatsApp-berichten bleek ook dat ze tevreden waren van hun acties en ze wilden verderzetten. Ze hadden ook urine uitgegoten onder een kraam, om geuroverlast te veroorzaken.

De vete tussen de vier kramers sleepte op dat moment al zes jaar aan. Negentien keer moest de politie tussenbeide komen en vijf keer moest er ook een pv uitgeschreven worden. De burgemeester deed een bemiddelingspoging om de ruzies, roddels en pesterijen te stoppen. Na de feiten verloor de moeder de vergunning voor haar kraampje, K. L. staat op een andere plek op de markt.

De twee beklaagden betwistten de feiten niet voor de rechtbank en betuigden hun spijt. Hun advocaat, meester Mario Leyssens, betreurde wel dat de burgerlijke partij niet had willen deelnemen aan strafbemiddeling, zodat de zaak niet voor de rechtbank had hoeven komen. Ook de schadevergoeding die de slachtoffers eisen, samen ongeveer 17.500 euro, was volgens hem exorbitant hoog. De beklaagden vroegen de rechtbank om strafopschorting op te leggen.

Uitspraak op 27 april.