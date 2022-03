Eerste 55 Oekraïense vluchtelingen komen aan in Hasseltse Welzijnscampus  

In de Welzijnscampus in Hasselt zijn woensdag in de vooravond de eerste 55 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Er zijn ook flink wat kinderen bij. Hasselt verwacht nog heel wat meer vluchtelingen en maakt daarom ook de Recorsite al klaar. En ook het vroegere Go!-internaat komt daar nog bij.

“We openen de deuren voor 55 Oekraïense vluchtelingen, onder wie heel veel kinderen. Het is onze taak om hen met open armen te ontvangen. Daarom voorzien we in de nodige omkadering om hen door deze moeilijke periode te loodsen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Maar we willen deze mensen ook de nodige rust en privacy gunnen om zich aan te passen. Er is dus voorlopig geen bezoek gewenst op de site.”

Tientallen stadsmedewerkers hebben de collectieve opvang in de Welzijnscampus in de Albrecht Rodenbachstraat klaargestoomd voor de eerste vluchtelingen. “Sterk werk, in ijltempo is voor alles gezorgd om van een kwalitatieve collectieve opvang te mogen spreken. In de Welzijnscampus is een huiselijke sfeer geschapen, wat een enorme meerwaarde is voor de gasten.”

Zes maatschappelijke assistenten werden aan het opvangproject toegewezen. Zij worden onder meer gesteund door de Jeugddienst en het Huis van het Kind, die hun expertise inzetten voor de begeleiding van de allerjongsten. Er is ook aandacht voor psychosociale opvang. Ook externe partners en experts worden ingeschakeld. Daarnaast stak een 20-tal vrijwilligers mee de handen uit de mouwen.

Dry-run

“Vorige week werd een zogenaamde dry-run georganiseerd met collega’s en stakeholders. Zij kropen in de rol van vluchtelingen en keken met een kritische blik naar de opvang en huisvesting om zo nog wat verfijningen aan te brengen”, zegt burgemeester Vandeput. “Intussen brengen we alles in gereedheid om de Welzijnscampus op korte termijn verder op te schalen tot 120 plaatsen, veertig meer dan aanvankelijk voorzien. Dat kan omdat het administratieve team van het Family Justice Center vervroegd verhuist. Intussen maken we stapsgewijs ook de 400 plaatsen voor vluchtelingen op de Recor-site klaar en ook het vroegere internaat van het GO! aan de Boudewijnlaan wordt ingericht als opvangplaats. En we blijven verder zoeken naar duurzame en kwalitatieve alternatieven, want we zijn er zeker van dat dit nog maar een begin is. Gelukkig kunnen we een beroep doen op erg veel geëngageerde mensen.”

Hulp

Hasselaren blijven de stadsdiensten intussen overspoelen met allerhande initiatieven om de oorlogsvluchtelingen te helpen. Hiervoor ontwikkelde de stad de webpagina hasselt.be/oekraine waar naast nuttige informatie ook het hulpaanbod geregistreerd kan worden: van vrijwilligerswerk over huisvesting tot hulpmaterialen. (dj)