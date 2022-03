De Limburgse Wandelchallenge week 1: op safari in Bosland, op zoek naar de ‘big five’

De Limburgse Wandelchallenge gaat weer van start! Wandel dit jaar elf streken van onze provincie door, en maak ter plekke kans op een mooie prijs. Deze week speuren we naar de Bosland ‘big five’. Op naar Lommel voor een safari in de Sahara, waar één beestje ons weet te verrassen...

De ‘big five’ van Bosland: de wolf, oehoe, ree, vos en het everzwijn. — © Shutterstock

De leeuw, de luipaard, de neushoorn, de olifant en de buffel. Deze vijf kanjers staan bekend als de big five. Bosland zet daar de wolf, de vos, de ree, het everzwijn en de oehoe tegenover. Ze voelen zich thuis in het natuurgebied van 5.137 ha groot dat zich uitstrekt over Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer.

We maken aan de Soeverein een afspraak met boswachter Bert Geeraerts. Zijn habitat zijn de Lommelse bossen. Die wandelen we binnen door het oranje symbool te volgen. De heerlijke geur van de naaldbomen kruipt meteen diep in de neus. Geen toeval zo blijkt. “De uitstootgassen van een zinkfabriek vormden de grond hier begin vorige eeuw om tot zand. Alle groene beplanting was verdwenen”, schetst Bert.

Boswachter Bert Geeraerts. — © Dick Demey

“Omdat het zand tot in het centrum van Lommel waaide, is er begonnen met de aanplanting van dennen. Het merendeel is zo’n honderd jaar geleden aangeplant. Je zou het misschien niet zeggen omdat ze niet zo hoog zijn, maar dat komt door de nauwelijks vruchtbare grond. Nu doen we er alles aan om de bossen klimaatadaptief te maken.”

© Dick Demey

Timing

We kwamen dus om de big five te spotten. “De kans dat je één van de dieren ziet, is klein,” tempert Bert de verwachtingen. Hoe piepklein ook, we geven het een kans. “De wolf heb ik zelf nog niet gezien. Net zoals heel wat collega’s.” Een factor die de kansen bevordert om een lid van de big five te zien, is de timing. “Ofwel kom je heel vroeg of heel laat. Zeker het everzwijn, de ree en de vos zijn nachtdieren. De meeste kans maak je met een ree. Zeker bij zonsopgang of bij schemering. Dieren houden van rust en stilte. En wanneer hebben ze die het meest: ’s nachts of wanneer er geen mensen in de buurt zijn, en op plekken waar er veeleer minder recreatie is. De dieren passen zich aan.”

Magnificent seven

De tocht gaat verder en loopt een stuk langs het kanaal Bocholt-Herentals. Verderop maken de naald- en loofbomen even plaats voor heide. Dit is het territorium van de gladde slang, een van de drie slangen die Limburg rijk is. “Ze wordt 60 tot 70 cm groot. De gladde slang zal je niet snel op een open plek vinden, maar wel waar een combinatie van zon en schaduw is. Ze zoekt vooral konijnenholen op om in te schuilen. En laten we net die hier veel hebben in deze zanderige grond”, vertelt Bert.

De gladde slang behoort tot de zogenaamde Limburgse magnificent seven. Het broertje van de big five, de groep met kleinere dieren. Ook op de lijst: de nachtzwaluw, de veldparelmoervlinder, de boomleeuwerik, de knoflookpad, de ijsvogel en de lentevuurspin. “Zeker die laatste kun je in Lommel vinden in open velden. Het mooie rode achterste typeert de mannetjes. Vanaf april kun je ze met wat geluk zien. Nu is het nog wat te koud.”

Landduin

We blijven op onze honger zitten. Na de passage over de sierlijke voetgangersbrug over het kanaal merkt Bert in het zand sporen op van een ree en everzwijn. “Die van een everzwijn herken je aan de bijhoeven achteraan”, klinkt het. Wat verder stoot de boswachter op uitwerpselen van een vos. “Niet aanraken. Kan sporen van een lintworm bevatten.” Niet dat de drang groot was, maar de handen blijven in de zakken.

Hij was onze fotograaf ter plekke te snel af, maar wij spotten een ijsvogel aan de rand van het water in Bosland. — © Aquafin

Veel vogels op en rond waterplassen, dat wel: aalscholver, kuifeend, grauwe gans … Maar iets op het lijstje doorstrepen, lukt uiteindelijk met dank aan Bert. In het water vlak bij de voet van de 30 meter hoge uitkijktoren vliegt iets blauws over het water. “Een ijsvogeltje. Dat had ik niet verwacht. Hij zal het hier goed hebben aan de oever waar hij zich veelal nestelt”, weet Bert. Het verenkleed reflecteert mooi in de zon. Over een landduin en passerend aan een grote en wel 30 meter diepe waterplas, die een gevolg is van zandwinning, gaat het terug richting Soeverein. Tussendoor wijst Bert enkele wandelaars erop om hun hond aan de lijn te houden. Boetes blijven op zak. De balpen om een lid van de Limburgse big five af te vinken ook. Volgende keer wat vroeger komen.

Praktisch

Door de duinen van Bosland. — © Dick Demey

Tocht van 6,5 km: lus tussen naald- en loofbossen door zanderig parcours. 30 meter hoge uitkijk­toren onderweg en waterplassen.

Signalisatie

Oranje bol

Parking/Start

Rondom sportpark De Soeverein in Lommel, Sportveldenstraat 10

Nog niet uitgewandeld?

Ook deze tochten in Bosland zijn de moeite:

1. Hoksent-Molhem, Instapplaats Hoksent Kapel, Sint Antoniusstraat 5, Hechtel-Eksel, 8,3 km (oranje route).

Door de grote verscheidenheid aan landschapstypes in de Dommel­vallei ontdek je hier veel verschillende dier- en plantensoorten. Draag laarzen of stevige wandelschoenen.

2. ’t Plat, vertrekpunt Palisstraat 11 Pelt, 4 km (gele route).

In het hogergelegen deel van ­’t Plat wandel je langs een van de laatste restanten van de grote heidevlakten van de 18de eeuw. In de vochtige gebieden leven amfibieën, reptielen, libellen en tot wel 45 soorten broedvogels.

Draag laarzen of stevige wandelschoenen.

