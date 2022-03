Paard dat zwaargewond raakte tijdens storm mag naar huis

Donderdag mag de ruin Jalil paardenkliniek Equitom verlaten. Het paard kreeg tijdens een storm in februari een grote tak in de rug, maar na bijna vijf weken is hij goed hersteld. “Hij mag dus weer huis”, aldus dierenarts Shady Taghizadeh.

Op de rug van Jalil gaapt nog een grote roze opening van de genezen wonde, die er goed uitziet volgens Shady Taghizadeh. “Tijdens de operatie in februari, die twee uur duurde, werden de beschadigde weefsels en losse stukken wervels verwijderd. Jalil is een volbloed en een heel actief weidepaard. Maar hij mocht nu niet te veel bewegen en dus stond hij eerst binnen en pas de laatste dagen mocht hij in een afgesloten stukje weide van 5 op 5 meter. De ruin stelt het nu super en woensdag zagen de resultaten van het radiografisch onderzoek er heel goed uit. Medicatie is niet meer nodig en om de twee à drie dagen moet het verband vervangen worden en de wonde gereinigd. Wij deden dat tot voor kort dagelijks, en dat zal de familie uit Vaalbeek bij Oud-Heverlee nu dus doen, of hun dierenarts die alles ook goed zal opvolgen. De eigenaars hadden ervoor gekozen om hun paard wat langer hier te laten verzorgen en dus verbleef hij iets langer in onze paardenkliniek. Het letsel moet nog wel afgedekt worden tegen het vuil en de vliegen en na een zestal weken zal de opening dichtgroeien.”

Het paard was zwaargewond.

(klu)