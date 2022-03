Drie op een rij voor Australië: Ben O’Connor is de beste in koninginnenrit Ronde van Catalonië

Ben O’Connor (AG2R) heeft woensdag de derde etappe in de 101e Ronde van Catalonië (WorldTour) gewonnen. Na 161,1 kilometer van Perpignan naar La Molina had de 26-jarige Australiër zes seconden voorsprong op acht achtervolgers. De Spanjaard Juan Ayuso hield de Colombiaan Nairo Quintana achter zich in de strijd om de tweede plaats. Ilan Van Wilder was met een veertiende plaats op negen seconden beste Belg.

O’Connor is na zijn eerste zege van het seizoen ook de nieuwe leider. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Ayuso en 12 op Quintana. Van Wilder is twaalfde op 19 seconden, Henri Vandenabeele is veertiende in dezelfde tijd.

Ook in de Ronde van Catalonië wordt het peloton geteisterd door zieke renners. Zo kwam Michal Kwiatkowski niet meer aan de start, onderweg gaven ook Fausto Masnada en Tom Dumoulin op en spuwde Michael Matthews zijn maag leeg langs de kant van de weg.

Movistar controleerde

Mikel Bizkarra, Casper Pedersen, Simone Petilli en Ander Okamika kozen voor de vroege vlucht, in een etappe waarin Movistar controleerde in het peloton en de finale pas los zou breken op de slotklim. Robert Gesink opende de debatten, Pavel Sivakov, een outsider voor het klassement, moest als eerste favoriet de rol lossen. Het peloton dunde uit, op 8,5 kilometer etaleerde O’Connor zijn goede vorm en reed hij weg uit de groep der favorieten, waarbij Simon Yates, die dinsdag ook al tijd verloor in de waaierrit, al vroeg het hoofd moest buigen.

O’Connor zou het worst wezen, hij verzwakte niet en bij gebrek aan organisatie achter hem, soleerde hij naar de zege. Marc Soler probeerde het nog in het slot, net zoals Juan Ayuso en Nairo Quintana, maar hun acties kwamen te laat.

Top vijf rit 3:

1. Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) 04:12:51

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) + 06

3. Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic)+ 06

4. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) + 06

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) + 06