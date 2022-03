In het Duitse Grünheide is dinsdag officieel de eerste Europese gigafabriek van Tesla geopend. Ook topman Elon Musk was hierbij aanwezig, net als Duits bondskanselier Olaf Scholz. Musk kon zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen en zette plots enkele danspasjes in na zijn toespraak. (avh)