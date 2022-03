Eclipse, het jacht van de door de EU gesanctioneerde Russische oligarch Roman Abramovich, meert aan in het Turkse Marmaris. Handig, want daar gelden de sancties niet. — © REUTERS

Brussel

Wegens de oorlog in Oekraïne heeft ons land bij 893 Russische personen en 64 Russische bedrijven in totaal 10 miljard euro aan tegoeden bevroren, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï naar aanleiding van een hoorzitting in de Kamer.