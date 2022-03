President Joe Biden onderweg naar ons land

De Amerikaanse president Joe Biden is onderweg naar ons land. Woensdagavond zal hij aankomen in Brussel om dan donderdag een NAVO-, EU- en G7-top bij te wonen. Het bezoek gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen en er wordt dus grote verkeershinder verwacht.

President Joe Biden komt, vergezeld door zijn minister van Defensie en minister van Buitenlandse Zaken, woensdagavond omstreeks 21 uur aan op de militaire luchthaven van Melsbroek. Daar zal premier Alexander De Croo hem verwelkomen. De Amerikaanse president zou volgens mediaberichten de nacht doorbrengen in de Amerikaanse ambassade. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene zegt dat er “een enorme inzet van personeel en middelen” zal zijn.

De Amerikaanse president komt naar ons land vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij wil het met andere politieke leiders hebben over de internationale steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Naast Biden worden in ons land tientallen andere regeringsleiders en staatshoofden verwacht.

Donderdag zal Biden eerst een vergadering hebben met de NAVO-leiders. Op vraag van secretaris-generaal Jens Stoltenberg wordt besproken hoe ze in de toekomst zullen reageren op de houding en acties van de Russische president Vladimir Poetin. In de namiddag zal de president een top van de Europese Raad bijwonen. Ook daar zullen sancties tegen Rusland, en humanitaire hulp aan Oekraïne besproken worden. Tot slot zal de president ook op de bijeenkomst van G7 aanwezig zijn, de vergadering van de zeven top-industrielanden, om financiële en economische sancties te bespreken.

Het Witte Huis deelde mee dat Biden vrijdag na de ontmoetingen in Brussel doorvliegt naar Warschau, om er met de Poolse president Andrzej Duda te overleggen. Ze zullen de humanitaire crisis bespreken die ontstaan is door de Russische invasie.

