Ethan Hayter slaat dubbelsag in tweede etappe Coppi e Bartali, Van der Poel moet passen in de finale

Ethan Hayter heeft de tweede etappe in de Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De Brit van Ineos Grendadiers toonde zich de sterkste op de slotklim en mocht zo het zegegebaar maken. Mathieu van der Poel toonde zich tijdens de race bijzonder gretig, maar betaalde dat op de voorlaatste klim cash. Cian Uijtdebroeks kwam als eerste Belg over de streep op een knappe achtste plek.

Met de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali bleef Mathieu van der Poel na Milaan-Sanremo nog even in Italië. De Nederlandse alleskunner liet zich dinsdag nog verrassen door Dunbar en Schmid weg te laten rijden, maar was woensdag gebrand op eerherstel in de rit richting Longiano. Maar ook Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) wou na zijn derde plek dinsdag de dagzege pakken.

De openingsfase werd meteen opgeschrikt door een valpartij. Tobias Foss (Jumbo-Visma) kwam ten val en moest noodgedwongen opgeven, al zou de schade meevallen. De vier vluchters lieten het niet aan hun hart komen. Patrick Gamper, Julius van den Berg, Edoardo Zardini en Samuele Zambelli kregen van het peloton een maximale voorgift van bijna vijf minuten.

In het peloton lieten leider Schmid en Quick Step-Alpha Vinyl de controle aan Alpecin-Fenix. Van der Poel toonde zich gretig en deelde onderweg al enkele steekjes uit. Het peloton werd zo uitgedund. Maar niet genoeg volgens de Nederlander. De aanval van ploegmaat Riesebeek was het sein voor Van der Poel om stevig aan de boom te schudden. Slechts acht renners konden de oversteek maken, waaronder onze jonge landgenoot Cian Uijtdebroeks. Helaas voor Uijtdebroeks was de samenwerking niet optimaal en werd het groepje weer gegrepen door het peloton.

Van der Poel stort in op voorlaatste klim

Bij aanvang van de laatste ronde was het peloton herschapen tot 40 renners. Van leider Schmid was er dan al lang geen sprake meer. De jonge Zwitser had duidelijk nog zware benen na zijn overwinning dinsdag en zou op minuten finishen.

Met de Muro del Belvedere, een klim van 800 meter tegen een gemiddeld stijgingspercentage van tien procent, kreeg Van der Poel een aankomst op zijn maat. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. De eerdere inspanningen betaalde de Nederlander cash op de slotklim. Van der Poel moest lossen en mocht zo een kruis maken over de dagzege.

Hayter dacht er het zijne van. De Brit van Ineos Grenadiers trok op de voorlaatste klim ten aanval en hield lang stand, maar zag snel in dat zijn aanval niet tot de finish zou standhouden en liet zich inlopen. Het sein voor Ardila om te demarreren. De Colombiaan leek even op weg naar de zege, maar dankzij puik werk van Ben Tulett werd Hayter perfect afgezet. De Brit rondde het werk knap af en mocht zo het zegegebaar maken. Hayter is dankzij de zege ook meteen de nieuwe leider.

Uitslag rit 2 Settimana Coppi e Bartali

1. Ethan Hayter2. Matteo Sobrero3. Ben Tulett4. Nicola Conci5. Natnael Tesfatsion6. Diego Ulissi7. Marc Hirschi8. Cian Uijtdebroeks9. Gianluca Brambilla10. Floris De Tier