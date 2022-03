De politie LRH heeft tijdens de flitsmarathon woensdag 1.850 voertuigen gecontroleerd in de Schallebroekstraat in Lummen, de Stevoortweg in Herk-de-Stad en de Universiteitslaan in Diepenbeek. 302 chauffeurs reden te snel. Een van hen haalde zelfs 151 km/uur in een zone 70 en verloor meteen zijn rijbewijs. Ook een bestuurder die er 121 km/uur reed, moest zijn rijbewijs afgeven. siol