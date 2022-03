Zelfverklaarde studenten criminologie verbreken zegel woning vermoorde Inge Verstappen

Op 3 september 2018 werd marktkraamster Inge Verstappen (55) vermoord teruggevonden in haar woning in de Hoenderbroekstraat 124 in Lanaken. De vrouw kwam in haar badkamer om het leven door messteken in haar hals. Alles zat onder het bloed: de deur, de kast, de wasmachine en de koelkast. Deze week staat haar echtgenoot Enrico Castignani (60) voor de moord terecht in Tongeren.

Plaats delict

Na de moord werd het huis van het Lanakense koppel zoals gebruikelijk verzegeld door de speurders. Toch weerhield dat de 36-jarige man en zijn 35-jarige vriendin er niet van om de woning toch binnen te breken op 1 januari 2021. De beklaagden moesten zich dan ook verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Zelf verklaarden ze aan zelfstudie criminologie te doen. Ze vonden het interessant om in kader van hun studie een plaats delict te bezoeken. “De uitleg van de beklaagden slaat op niets”, zo concludeerde de Tongerse correctionele rechter in het vonnis.

Omdat de beklaagden de minnelijke schikking van 250 euro niet betaalden, werden ze woensdag door de rechter veroordeeld tot elk een effectieve celstraf van acht maanden.