Georgische winkeldieven gaan aan de haal met champagne en cognac

Twee Georgische dieven krijgen 12 maanden met de helft uitstel en 18 maanden effectief voor twee winkeldiefstallen in Lommel en in Tongeren. Ze gingen ervandoor met flessen champagne en cognac.

Op 13 juni 2021 werden de twee Georgiërs onderschept in Lommel. “Agenten merkten hun wagen op. Ze vertoonden raar rijgedrag”, aldus de Tongerse procureur. In de auto lagen gestolen spullen uit de Aldi-winkel. “Op camerabeelden was te zien hoe ze met een volle winkelkar konden buiten wandelen.”

Op 20 januari van dit jaar sloegen de dieven weer toe, ditmaal in de Carrefour in Tongeren. “Ze werden op heterdaad betrapt door de winkeldetective. Ze wilden 10 flessen champagne, 5 flessen cognac en 15 rollen vuilniszakken stelen. Alles samen had hun buit een waarde van 768 euro”, zo sprak de aanklager tijdens de behandeling van de zaak. “Ze verklaarden dat ze de goederen in Brussel en in Luik op straat wilden doorverkopen.”

Ingenieur

Een van de beklaagden nam het laatste woord tijdens de zitting. “Ik heb een ingenieursdiploma, maar ik heb ook een ziek kind en ik gebruik cocaïne. Ik wil me verontschuldigen”, zo klonk zijn uitleg.

De dieven kregen celstraffen van 12 maanden met de helft uitstel en 18 maanden effectief. De geldboetes liepen op tot 1.600 euro.