Wij keken seizoen 2 van ‘Bridgerton’: smachtende blikken of blote billen?

Kleurrijke zijden jurken, pruiken als gedecoreerde taarten, bals met pauwen en zelfs een corgi. Het tweede seizoen van ‘Bridgerton’ ziet er nog steeds even royaal uit als haar voorganger. Maar wat de fans (stiekem) écht willen weten: komt dit vervolg weer even pikant uit de hoek, en krijgen we dus een opvolger voor de Duke?

“Ik verlang naar iemand die fris en onverwacht is, die het seizoen op z’n kop zet. Dat hebben we nodig.” De koningin van Engeland verwoordt bij de start van het tweede seizoen van Bridgerton precies wat iedereen denkt na het onverwachte succes van de Netflixreeks. Vorig seizoen werd Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) tot diamant van het seizoen uitgeroepen, maar het was haar tegenspeler - en intussen echtgenoot - Simon Basset (Regé-Jean Page) die de boel op z’n kop zette. The Duke of Hastings bracht de hoofden van de vrijgezellen op hol en Page deed hetzelfde bij de vrouwelijke kijkers. De Britse acteur paste voor dit vervolg, maar het was altijd al de bedoeling om ieder seizoen - net als in de boeken - in te zoomen op het liefdesleven van een ander lid uit de familie Bridgerton. Seizoenen drie en vier zijn alvast besteld, want er zijn nog broers en zussen zonder ring rond hun vinger.

Daphne (tweede van links) kreeg vorig seizoen haar Duke of Hastings. Deze keer zoekt Anthony (rechts) een vrouw. — © LIAM DANIEL/NETFLIX

Driehoeksverhouding

Deze keer zijn alle ogen gericht op Daphne haar oudste broer Anthony (Jonathan Bailey). Hij is het gezinshoofd na het overlijden van pa Bridgerton en tevens de huidige burggraaf. Vorig seizoen liet hij zich vooral opmerken door zijn bezoekjes aan meisjes van plezier, maar intussen vindt hij de tijd rijp om de perfecte burggravin te vinden. Er lijkt niemand aan zijn onrealistisch verlanglijstje te voldoen, tot de Indische zussen Sharma op de Londense huwelijksmarkt verschijnen. Anthony richt zijn pijlen op Edwina (Charithra Chandran), maar dan moet hij eerst voorbij oudere zus Kate (Simone Ashley). Die is enkel afgereisd naar Engeland om haar zus aan een echtgenoot te helpen en is niet overtuigd van de bedoelingen van de burggraaf. Het komt tussen de twee al snel tot spanningen, bitse opmerkingen en zéér competitieve spelletjes. Maar je hoeft geen relatietherapeut te zijn om te zien dat er achter dat gebekvecht diepere gevoelens schuilgaan. En zo komen we al snel in een driehoeksverhouding terecht, waarin verantwoordelijkheid, familie en loyaliteit vaak boven liefde verkozen worden.

Kate (links) is niet overtuigd dat Anthony haar zus Edwina (rechts) gelukkig zal maken. — © LIAM DANIEL/NETFLIX

Seksscènes

Even veelbesproken als de Duke of Hastings in seizoen één waren de stomende seksscènes. Wie hoopt dat ze op dat pikante elan verder gaan, moeten we teleurstellen. Hier en daar zie je wel eens een blote bil, maar de passie tussen de nieuwe hoofdpersonages vertaalt zich vooral in smachtende blikken, toevallige aanrakingen en heel wat ‘Ze gaan stiekem kussen! Ah nee, er komt net iemand binnen’-scènes. Het is wachten tot verderop in het seizoen eer ze een stapje verder durven gaan. Tot dan moeten wij, net als de zusjes Sharma, tevreden zijn met een nat wit hemd.

© LIAM DANIEL/NETFLIX

Column

En dan is er nog Lady Whistledown. De identiteit van de roddelcolumniste werd op het einde van vorig seizoen onthuld aan de kijkers, maar in Regency Londen blijft ze een mysterie. Wanneer de families weer aan het koppelen slaan, komt ook muurbloempje Penelope Featherington (Nicola Coughlan) terug uit vakantie om haar mening neer te pennen. Ze moet zich door heel wat bochten wringen om haar geheim te bewaren, zeker wanneer de koningin er haar persoonlijke missie van maakt om haar te ontmaskeren. “Hebt u mij gemist?”, schrijft Lady Whistledown in haar pamflet. Ja, we zijn blij dat Bridgerton terug is, maar we denken dat de Duke nog wel even gemist zal worden.

Penelope neemt de pen van Lady Whistledown weer op. — © LIAM DANIEL/NETFLIX