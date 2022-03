In vier minuten zes schilderijen met waarde van 10.000 euro gestolen in Eindhoven

In vier minuten tijd zijn dinsdagochtend zes schilderijen met een waarde van zo’n 10.000 euro per stuk gestolen uit een galerie in Eindhoven. Dat bevestigt kunstenaar Jan van de Loo van galerie VDLArt na berichtgeving van Omroep Brabant. “Alles staat op beeld. Twee mannen zijn vier minuten binnen geweest. Het zijn best zware schilderijen, dus ze hebben het echt bewust gedaan met een goed plan.”

Een schilderij is van de hand van Kees Bol, de andere vijf gestolen schilderijen zijn van kunstenaar Cornelis le Mair. De galerie had vorig jaar nog een expositie van Le Mair die druk werd bezocht. “Er kwamen 70.000 bezoekers in zes weken tijd. Hij is een populaire en bekende kunstenaar hier”, aldus Van de Loo. Volgens hem is het niet de eerste keer dat dieven aan de haal gaan met werken van Le Mair. “Volgens mij is dit al de derde keer dat er schilderijen van hem zijn gestolen.”

De diefstal vanuit de galerie, gevestigd in winkelcentrum Heuvel in de binnenstad van Eindhoven, is op beeld vastgelegd. “Het hele centrum hangt ook vol camera’s”, zegt Van de Loo. Hij hoopt dat het voertuig dat werd gebruikt voor de diefstal daarop te zien is. “De politie is geweest, nu is het afwachten.”