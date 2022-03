Onze wijnkenner wijkt af van de gekende paden: Alain Bloeykens proeft wijn uit minder bekende Spaanse regio’s

Spanje is net als Frankrijk en Italië een certitude op het wijnrek. Maar als de consument op zoek gaat naar een fles rode Spaanse wijn, grijpt hij vaak terug naar gevestigde waarden als Rioja, Ribera del Duero of Priorat. Niks mis mee natuurlijk maar weet dat Spanje heel wat meer te bieden heeft. Tal van minder bekende regio’s waar de voorbije jaren flink werd geïnvesteerd en de verhouding prijs/kwaliteit vaak voortreffelijk is. Wij plukten vier exemplaren uit het schap.