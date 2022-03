Vliegtuig met Miley Cyrus aan boord geraakt door bliksem

Miley Cyrus is met het vliegtuig waar zij inzat in ‘een enorme, onverwachtse storm beland’, schrijft de zangeres op Instagram. Daarnaast is het vliegtuig door bliksem geraakt en moest het een noodlanding maken. Zowel Cyrus als haar team, vrienden en familie, die met haar meevlogen, zijn ongedeerd.

“Aan al mijn fans en alle anderen die zich zorgen maakten nadat ze hoorden over mijn vlucht naar Asunción”, begint Cyrus haar verhaal. “Ons vliegtuig is in een enorme onverwachtse storm beland en door bliksem geraakt. Mijn team, band, vrienden en familie, die allemaal met me meereisden, zijn veilig na een noodlanding.”

Het vliegtuig heeft de eindbestemming hierdoor niet kunnen bereiken, schrijft de zangeres. “Ik hou van jullie”, sluit Cyrus haar bericht af. Bij het bericht deelt ze een video van een vliegtuigraam. Hierop is te zien dat het binnen in het vliegtuig donker is. Ook buiten is het donker, op de lichtflitsen na die in de duisternis opdoemen.

De zangeres zou tijdens de tweede dag van het Asunciónico festival optreden. De eerste dag van het festival, op dinsdag, is afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. Onder anderen de Foo Fighters, Machine Gun Kelly en Doja Cat zouden die dag optreden. Of het festival woensdag doorgaat is nog niet bekend.