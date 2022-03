LIVE RODE DUIVELS. Orel Mangala spreekt de pers toe, Leandro Trossard: “Ik ben altijd een leider geweest”

Om 16u45 is het de beurt aan Orel Mangala (VfB Stuttgart) en Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) om plaats te nemen in de perszaal van het Belgian Football Center in Tubeke. Vooraleer zij aan hun vragenronde beginnen, kunnen de media kennismaken met Anthony Barry. De 35-jarige Engelsman, ook verantwoordelijk voor de stilstaande fases in de technische staf van Chelsea, gaf een tijdje geleden zijn functie in de Ierse staf op voor en gelijkaardige rol onder de vleugels van Roberto Martínez.