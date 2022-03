Domper voor Team Jumbo-Visma: Tom Dumoulin geeft op in Ronde van Catalonië

Pech voor Team Jumbo-Visma. Tom Dumoulin heeft moeten opgeven in de derde rit van de Ronde van Catalonië. In de rit tussen Perpignan en La Molina stapte de Nederlandse ploegmaat van Wout van Aert op iets minder dan zeventig kilometer van de meet van zijn fiets, nadat hij eerder al even was gestopt bij de wagen van de dokter.