Jaloerse Lanakenaar “duwde vriendin van keukeneiland af tijdens seks”: 18 maanden cel

Een 47-jarige Lanakenaar krijgt 18 maanden cel voor het mishandelen van twee vrouwen. De man had verschillende relaties tegelijk, maar was zelf stikjaloers.

De man uit Lanaken was volgens de Tongerse aanklager niet vies van een partner meer of minder. “Hij had relaties met meerdere vrouwen tegelijkertijd, via het internet, gewoon voor de fun.” Zelf was de man dan wel weer van het jaloerse type. “Zijn partners mochten niet met andere mannen omgaan, anders werd hij agressief”, zo klonk het nog.

Jaloers

Uiteindelijk legden twee vrouwen klacht neer tegen de man voor het toebrengen van slagen en verwondingen. Het eerste slachtoffer had sinds september 2021 een relatie met de man, maar al snel moest ze heel wat kleineringen ondergaan. Op 9 januari van dit jaar escaleerde de situatie toen de vrouw gedwongen werd om seks met hem te hebben. “Dat gebeurde op het keukeneiland”, aldus de procureur. “De man duwde haar uiteindelijk van het eiland af. Ze raakte gewond aan haar pols en schouder.”

Tegelijkertijd begon de man ook in november 2021 een relatie met het tweede slachtoffer. Omdat de man stikjaloers was over berichten die de vrouw naar andere mannen stuurde, kreeg ze een trap, werd ze bij de keel gegrepen en spuwde hij op haar.

18 maanden

De man ontkende tijdens zijn ondervraging alle beschuldigingen maar liet wel verstek gaan tijdens de behandeling van zijn zaak voor de correctionele rechtbank. De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een geldboete van 800 euro. De slachtoffers krijgen provisionele schadevergoedingen van 1 euro.