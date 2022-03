Taliban breken belofte: meisjes mogen dan toch niet naar school

De taliban beslisten woensdag om de Afghaanse meisjesscholen alweer te sluiten, enkele uren nadat die voor de eerste keer in zeven maanden mochten heropenen. Het ministerie van Onderwijs stuurde woensdag een bericht uit dat de meisjes op de eerste schooldag terug naar huis moesten, wat een hoop verwarring zaaide. Het ministerie liet weten dat de beslissing er kwam omdat er nog geen akkoord is over de schooluniformen.

‘We informeren alle middelbare meisjesscholen en scholen met vrouwelijke leerlingen boven de zesde klas dat ze niet mogen openen tot nader order’, luidde het bericht. Ook woordvoerder van de Taliban Inamullah Samangani bevestigde dat aan AFP. Later werd meegedeeld dat de scholen zouden heropenen wanneer een beslissing werd gemaakt over het uniform van de meisjes, dat moet overeenstemmen met de ‘sharia en Afghaanse traditie’.

In tranen

Een filmploeg van AFP was aan het werk in de Zargona High School in hoofdstad Kaboel, toen een leerkracht de klas binnenkwam met de mededeling. In tranen pakten de studenten, die al sinds augustus geen les meer kregen, hun spullen en verlieten bedrukt het lokaal. ‘Ik zie mijn leerlingen met tegenzin de les verlaten. Het is heel pijnlijk om ze te zien huilen’, zei Palwasha, een lerares aan de Omra Khan meisjesschool in Kaboel aan Al Jazeera.

Er werd al eerder gevreesd dat het onderwijs voor meisjes in gevaar zou komen onder het bewind van de taliban, dat erg vrouwonvriendelijk is. Tijdens hun eerste bestuursperiode van 1996 tot 2001 was er een verbod op formele educatie voor meisjes. De taliban beloofden toen ze in augustus aan de macht kwamen dat ze vrouwen de mogelijkheid zouden bieden tot educatie en werk, iets waar de internationale gemeenschap fel op hamerde. Op dat moment waren alle scholen gesloten vanwege de coronacrisis.

Twee maanden later openden alleen de jongensscholen opnieuw de deuren. De taliban gaven toen aan dat ze wilden verzekeren dat de meisjes werden opgeleid volgens de islamitische beginselen, afgescheiden van hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Ondertussen heerst er ook verdeeldheid onder de Afghaanse bevolking om hun dochters naar school te sturen. Ouders hebben weinig vertrouwen in de taliban, en vrezen dat hun dochters met hun diploma later niets zullen kunnen doen. ‘Vrouwen die hun opleiding hebben afgerond zitten nu thuis met een onzekere toekomst’, zegt Heela Haya (20), aan Al Jazeera. Zij koos ervoor om te stoppen met school. ‘Wat zal de toekomst brengen?’