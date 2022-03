125 vrijwilligers ruimen zwerfvuil langs straten op

In het centrum ging de leden van de Heerse kindergemeenteraad op pad. — © gemeente Heers

“De deelnemers hebben in totaal 196 km gemeente-, gewest- en verkavelingswegen proper gemaakt”, vertelt milieu- en duurzaamheidsambtenaar Liesbeth Lenaerts. “Zij werden na afloop door de gemeente getrakteerd op een frietje en snack. Alle deelnemende verenigingen ontvangen bovendien 15 euro per opgeruimde kilometer van Limburg.net.”

In het centrum ging de leden van de Heerse kindergemeenteraad op pad. “Zij wilden ook graag hun steentje bijdragen om de gemeente afvalvrij te houden”, zegt burgemeester Kristof Pirard. “Als er nog inwoners zin hebben om vuil op te rapen tijdens hun wandelingen in de gemeente, dan bezorgen wij hen speciale zakken en een grijper. Zo zijn er al enkele vaste ‘mooimakers’ actief die elke dag of elke week onze gemeente een beetje mooier maken.” (frmi)