Veldwezelt, Gellik en Kesselt krijgen 17.500 euro voor project in dorp

Na Neerharen en Rekem in 2021 kunnen de dorpen Veldwezelt, Gellik en Kesselt dit jaar rekenen op een gemeentelijk budget van 17.500 euro om eigen ideeën te realiseren. Bedoeling is dat inwoners met dat L-budget zelf initiatieven aanreiken en uitwerken.

Het L-budget is een gemeentelijk initiatief dat vorig jaar werd opgestart in het kader van het gemeentelijk participatiebeleid. Gespreid over een aantal jaren komen alle deelgemeenten aan bod waarbij ze tot 17.500 euro kunnen ontvangen om geselecteerde ideeën te realiseren. Op die manier werd voor Neerharen vorig jaar het idee van een recreatieparkje met fruitpluk en speeltoestellen naast de kerk weerhouden; een project dat momenteel in volle ontwikkeling is. In Rekem kon een hondenlosloopweide met rustbanken en bomen in de buurt van de Veldstraat op de meeste bijval rekenen. Ook dat initiatief wordt momenteel verwezenlijkt.

Dit jaar kunnen de inwoners van Veldwezelt, Gellik en Kesselt geld verdienen om hun ideeën te realiseren. “Het centrale uitgangspunt van het L-budget is dat de inwoners zelf voorstellen doen om hun buurt te verfraaien of om de sociale cohesie te versterken en deze initiatieven later ook zelf uit te werken. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning als dat nodig is en voorziet een maximum budget van 17.500 euro per dorp om de weerhouden projecten uit te werken”, aldus burgemeester Marino Keulen (Open VLD).

Tot 10 april kunnen inwoners voorstellen indienen op www.deStemvanL.be. Dat kunnen ideeën zijn om de buurt op te fleuren, om de straat groener te maken, om mensen dichter bij elkaar te brengen… er zijn geen specifieke thema’s vastgelegd. Een jury beoordeelt nadien de voorstellen op de haalbaarheid, waarna de inwoners zelf kunnen kiezen welke projecten liefst gerealiseerd worden. In 2023 zijn Smeermaas, Briegden en Lanaken aan de beurt.

Eddy Vandoren