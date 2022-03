Binnenkijken in de seventiesvilla van Dirk, die van dit straf renovatieproject een volledig ronde woning maakte — © Billie

“Een ufo, een paddenstoel of watertoren, noem het zoals je wilt”, lacht Dirk Engelen. Eén ding is zeker: de woning van deze architect is allesbehalve alledaags. Hij viel voor een architecturale parel uit de jaren zeventig en maakte er een straf renovatieproject van.