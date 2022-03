Signalisatie voor vernieuwing Grote Baan alweer aangepast: “Verkeershinder was te groot”

Doordat heel wat verkeer de weg naar Centrum-Zuid niet via de E314 neemt is de filelast op de Grote Baan nog meer toegenomen. — © Chris Nelis

De signalisatie tussen de Meerstraat en de Koolmijnlaan in Houthalen-Helchteren wordt alweer aangepast aan het systeem zoals het voor de start van de werken was. Dat is het gevolg van de grote verkeershinder die er ontstaan is door voertuigen die naar Centrum-Zuid willen maar dat niet doen via de E314.

Gedurende een half jaar wordt er tussen de E314 en de Kazernelaan in Helchteren een vijf kilometer lang vrij liggende fietspaden aangelegd en ook het wegdek vernieuwd. In het kader van die werken werd de Meerstraat afgesloten voor het verkeer richting Centrum-Zuid. Maandag liep het mis omdat de aannemer vergeten was de signalisatie te plaatsen. Maar ook nu die er staat loopt het in het honderd.

Het verkeer dat in Centrum-Zuid moet zijn en de signalisatie niet gezien heeft, dat je het industriegebied kan bereiken via de E314, rijdt door tot aan de verkeerslichten om dan vast te stellen dat de Meerstraat is afgesloten. “Heel wat bestuurders proberen dan op dat kruispunt te draaien”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. “Met als gevolg dat het kruispunt overbelast wordt en er lange files ontstaan. Om die reden is er beslist de Meerstraat niet meer af te sluiten voor het verkeer. We gaan nu verder bekijken hoe we het kruispunt kunnen vernieuwen zonder al te veel verkeershinder te veroorzaken. De signalisatie verdwijnt woensdag om 15 uur.” (cn)