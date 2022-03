Måneskin geeft extra concert in Vorst Nationaal

Måneskin staat volgend jaar niet één, maar twee avonden in Vorst Nationaal. Het concert op 2 maart is al uitverkocht, maar de Italiaanse rockband kondigde zonet een extra optreden op 3 maart aan. De ticketverkoop start vrijdag.

Het ging snel voor Måneskin. Na hun winst op het Eurovisiesongfestival van 2021 werden ze niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten gigapopulair. Loud kids on tour get louder wordt hun allereerste wereldtournee.

Aanvankelijk zouden de muzikanten op 10 februari van dit jaar naar ons land komen. Dat concert stelden ze uit omwille van de toenmalige coronamaatregelen. Tickets voor die avond blijven geldig voor het optreden op 2 maart 2023. Tickets voor het nieuwe concert zijn vanaf vrijdag om 14 uur te verkrijgen via gracialive.be.