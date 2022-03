Team Nexuzhealt schittert op 100 km run

Met meer dan 450 teams en zo’n 2000 lopers kon het evenement niet anders dan slagen, zeker ook met de vele vrijwilligers die op allerlei manieren zorgden dat het prima verliep.De sfeer zat er al goed in met de dj die voor ambiance zorgde. Voor het startschot werd één minuut stilte gehouden om iedereen te herdenken die de strijd tegen kanker heeft verloren.De supporters lieten van zich horen op allerlei manieren en langs het parcours was het ook één en al feest.De lopers genoten van de animatie langs de weg zoals verklede grapjassen en in de Cegeka Arena liep de KRC mascotte ook een stukje mee om hen aan te moedigen. Om de kinderen bezig te houden wanneer hun papa of favoriet zou passeren konden ze zich vermaken op een springkasteel of hun gezicht laten beschilderen.Zo eindigde het team Nexushealth op een mooi 26ste plaats. Heel dit evenement versterkt de verbondenheid in de onderlinge teams en zo kijken ze al reikhalzend uit naar volgend jaar.