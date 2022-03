Jasper Stuyven staat in Brugge even stil bij hartproblemen Colbrelli: “Liever een dag extra rust dan te vroeg herbeginnen”

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) is na een korte afwezigheid weer in het peloton te vinden. Over Milaan-Sanremo moest hij nog ziek een kruis maken, maar voor Brugge-De Panne is Stuyven naar eigen zeggen weer helemaal fit.

Matej Mohoric won afgelopen weekend nog knap Milaan-Sanremo. Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel of Wout van Aert konden de Sloveen niets in de weg leggen. Wie dat ook niet kon, was ex-winnaar Jasper Stuyven. Onze landgenoot moest noodgedwongen een kruis maken over La Primavera wegens ziekte. Een kleine pauze die Stuyven zichtbaar deugd heeft gedaan. “Het gaat goed met mij”, vertelt Stuyven voor de camera van Sporza bij de start van Brugge-De Panne.

“Ik heb een goed weekend achter de rug. Milaan-Sanremo kwam gewoon net te vroeg. Ik zal er alleen maar deugd van gehad hebben om daar niet te starten. Het was niet leuk om die koers te missen. Maar we kunnen dat niet veranderen. De gezondheid is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik terug gezond ben. Maar jezelf nog meer druk maken of nog meer stressen om een gemiste koers, gaat het niet beter maken.”

Even schrikken bij nieuws Colbrelli

Stuyven stond ook nog even stil bij de hartproblemen van collega Sonny Colbrelli. “Het was even schrikken toen dat nieuws me bereikte”, zegt Stuyven. “Dan is het “leuk” om te lezen dat het op zich wel goed gaat met hem, dat hij kon babbelen en we zo snel positiefs nieuws kregen. Ik hoop dat hij snel weer de oude is en gezond kan terugkeren in het peloton.”

We weten natuurlijk niet de exacte omstandigheden. Heeft Colbrelli in Parijs-Nice gekoerst met koorts? We weten allemaal dat koersen met koorts je lichaam onder stress zet. Was dat de oorzaak? Of was het toch corona, waar we niet van weten wat de exacte gevolgen zijn? We moeten sowieso voorzichtig zijn. De afgelopen twee jaar heeft ons geleerd om liever een dag extra te rusten dan te vroeg te herbeginnen.”

