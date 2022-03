Red Panther Stéphanie Vanden Borre ruilt na negen (!) seizoenen Gantoise voor Braxgata: “Wil eens buiten mijn comfortzone komen”

Na negen seizoenen in de kleuren van Gantoise verlaat Red Panther Stéphanie Vanden Borre Gent voor Antwerpen. Onze 24-jarige landgenote gaat er aan de slag bij Braxgata. “Dat ik in Antwerpen woon, heeft de keuze ook wat eenvoudiger gemaakt”, verklaart Vanden Borre haar keuze voor Braxgata.

Stéphanie Vanden Borre, 143-voudige international en sterkhouder in de verdediging van de Belgische regerende kampioen, vervoegt bij Braxgata andere internationals als Judith Vandermeiren, Elena Sotgiu, Lien Hillewaert en Louise Versavel. “Natuurlijk ken ik veel speelsters van Braxgata zoals de Red Panthers met wie ik al jaren samen speel. Ik hoop me snel thuis te voelen en op die manier mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de club en het team. Maar dat is pas voor volgend seizoen. Nu zijn we nog concurrenten.”

Vanden Borre was na negen seizoenen bij Gantoise rijp voor een nieuwe uitdaging. “Ik heb een fantastische tijd gekend bij Gantoise en ben hen heel dankbaar voor wat ik daar heb kunnen en mogen doen. Maar Braxgata heeft me overtuigd met het project 2025 dat ze me hebben voorgesteld. Voor mijn eigen ontplooiing vond ik het belangrijk dat ik mijn schouders ook eens onder een ander project kan zetten, en op die manier buiten mijn comfortzone kan komen. Dat ik in Antwerpen woon, heeft de keuze ook wat eenvoudiger gemaakt”, zegt Vanden Borre.

Gantoise leidt in de huidige competitie met 46 punten, Braxgata staat vierde met 29 punten en strijdt nog voor de play-offs om de titel.