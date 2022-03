Selah Sue: “Niet dat elke dag een feest is, maar ik voel me herboren. Alsof er een stolp die over mij heen stond, is weggenomen.” — © Dirk Alexander

Zoals zij is er maar één. Al blijkt dat tegelijk een bus vol ikken te zijn. Cryptisch? Luister dan naar wat Selah Sue te vertellen heeft over haar nieuwe album. Zo zonder antidepressiva is er in elk geval een nieuwe versie van de zangeres opgestaan. En dan hebben we het nog niet over haar zoontjes gehad. “Ik hoop dat het mannen worden met goede waarden.”