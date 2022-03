Omstreden Russische kunstschaatsster Kamila Valieva maakt dit weekend haar comeback

Geen Russen deze week op het WK kunstschaatsen in Montpellier. Door de invasie van Oekraïne worden de Russische kunstschaatsers geweerd op het wereldkampioenschap. En dus houden de Russen maar een wedstrijd in eigen land. Ook aanwezig: Kamila Valieva.

De 15-jarige Kamila Valieva was dé meest gecontesteerde atlete op de voorbije Winterspelen in Peking. De wereldrecordhoudster en topfavoriete voor het goud bleek eind december positief te hebben getest tijdens een dopingcontrole, maar dat nieuws werd pas halverwege de Spelen bekendgemaakt. Na een pijnlijk welles-nietesspelletje mocht Valieva toch de individuele finale schaatsen, maar ze bezweek onder de druk en werd vierde.

Vrijdag maakt Valieva haar comeback sinds Peking. Ze neemt in Saranask deel aan de Channel One Trophy, een Russische wedstrijd. Dat mag. Want zoals het er nu naar uitziet, wordt pas volgend jaar een beslissing verwacht in haar dopingzaak. Het Russische antidopinglab heeft tot begin augustus tijd om zelf de knoop door te hakken, maar verwacht wordt dat ze naar het Internationaal Sporttribunaal stappen, zodat de zaak naar volgend jaar wordt overgedragen. Inmiddels is ook een onderzoek geopend naar haar omstreden coach. Dat staat los van het dopingonderzoek van Valieva en heeft daar geen effect op, maar gaat vooral over de coach en haar manier van werken.