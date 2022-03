Nieuwe Limburgse Dichter des Vaderlands heeft eerste gedicht geschreven

Mustafa Kör is woensdag in de Plantentuin van Meise officieel aangesteld tot de nieuwe Dichter des Vaderlands. Hij neemt de fakkel over van Carl Norac. In zijn eerste gedicht richt Kör zich “Tot u”.

Het gedicht “Tot u” verwijst met zijn titel naar de boodschap dat poëzie er voor iedereen is. Hij wil poëzie dichter bij de mensen, en met name bij jongeren, brengen. In de komende twee jaar moet Kör nu jaarlijks minstens zes gedichten schrijven over diverse thema’s die ons land aanbelangen. En hij mag ook een programmatie uitwerken. Op het eind van zijn mandaat wil hij alles laten samenvloeien in een evenement in de mijnstreken van België.

Kör werd geboren in Turkije, maar hij groeide wel op in het Limburgse Opgrimbie in een mijnwerkersfamilie. Hij debuteerde in 2007 met de geprezen roman ‘De Lammeren’. Kör was in 2008 een jaar lang stadsdichter van Genk. Zijn meest recente werk is ‘Brood en Liefde’, dat in januari verscheen. Deze bloemlezing is een tweetalige kennismaking met zijn poëzie.

Al zijn gedichten die hij in de komende twee jaar schrijft als Dichter des Vaderlands worden in samenwerking met het Brussels Vertalerscollectief in de drie landstalen ter beschikking gesteld, zodat er een brug wordt geslagen tussen de drie taalgemeenschappen.