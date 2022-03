Birkenstock gaat met Manolo Blahnik in zee: zo ziet de meest onwaarschijnlijke samenwerking in de mode eruit

De sandalen van Birkenstock staan eerder bekend om hun comfort dan hun fashionable uitstraling. Terwijl de – door Carrie Bradshaw zo geliefde – hakken van ontwerper Manolo Blahnik vaak geprezen worden om hun design, en niet zozeer omdat je er lange afstanden mee kan stappen. Nu hebben de twee merken de handen ineengeslagen.

“Birkenstocks zijn al sinds het prille begin een onderdeel van mijn garderobe”, zegt Blahnik in een verklaring. ”Ik draag de mijne al vele jaren. Ik ben ontzettend blij dat we hebben kunnen samenwerken.”

Hoewel Birkenstocks op het eerste gezicht misschien weinig met luxe te maken hebben, is het merk een hit sinds het begin van de pandemie, toen we ons massaal in comfortabele outfits staken. In 2020 riep de Britse Vogue Birkenstocks zelfs uit tot sandaal van het jaar.

De bekende Arizona-sandaal met de twee riemen en de Boston-klomp komen in zwart, fuchsia en saffierblauw. Het standaard leer en suède dat Birkenstockdragers gewoon zijn, zijn vervangen door pluche fluweel. Elke sandaal is afgewerkt met een met kristallen versierde zilveren gesp en een zwarte zool.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen