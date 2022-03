Fietser spuwt al maanden op auto’s, garagist reageert met emmer water: “We waren het kotsbeu”

Het is niet de eerste keer dat de fietser in het voorbijrijden spuwt op de geparkeerde wagens bij Auto’s James in Zolder. De uitbaters van de autogarage waren het beu en reageerden. “We weten niet wat het motief is van de man, we kennen hem ook niet of weten niet waarom hij dagelijks op onze wagens spuwt”, reageert Mesut van Auto’s James. “We hebben respect voor iedereen en als mensen een probleem hebben kunnen ze altijd bij ons terecht en gaan we op zoek naar een oplossing. Zolang we niet weten wat er aan de hand is, kunnen we ook geen actie ondernemen. Maar ons op deze manier aanpakken is geen respect tonen en ongehoord.” Het was niet de eerste keer dat de fietser spuwde.

“We zagen telkens speeksel op auto’s maar we wisten niet van waar dat kwam. Dit is zo al enkele maanden bezig. Zelfs wagens die gereed waren om op te halen door klanten waren bespuwd. Toen we onze camerabeelden bekeken, zagen we hoe dezelfde man telkens spuwde wanneer hij voorbij fietst. Waarom de fietser ons niet kan zeggen wat zijn probleem is vinden wij erg. Maar ook dat hij niet stopte met onze wagen te bespuwen. We waren het kotsbeu en daarom hebben we hem verrast met een emmer water. Zonde van het water. Voor ons is de kous af, de fietser zal wellicht niet meer terugkomen.” Nadat de fietser met een emmer water werd overgoten reageert hij in het filmpje : ‘Vuile hoerenzoon’.” “Jammer dat de fietser zoiets zegt. Mijn mama was er eentje zoals er geen bestaat op deze wereld”, reageert Mesut nog.

Volg ook Het Belang van Limburg op TikTok voor viraal Limburgs nieuws, leuke weetjes en de beste eet- en drinktips.

(zb)