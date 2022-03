Vrouw (32) zoekt man wiens naam ze in een dronken bui op haar achterwerk liet tatoeëren: “Nooit spijt gehad”

Goede vriendinnen, alcohol en een plek die berucht is om z’n wilde feestjes. Het is niet meteen de combinatie waar goeie beslissingen uit voortkomen. Dat weet Kaylie Williams (32) nu ook. De Britse liet tien jaar geleden alle remmen los in het Spaanse Magaluf en daar heeft ze nog één blijvend souvenir van: een tattoo op haar achterwerk. Maar het is niet zomaar een streepje inkt, op haar kont prijkt al jaren de naam ‘Daniel Forde’. De onbekende man betaalde niet alleen, hij was ook de inspiratie voor de tattoo. Alleen weet Kaylie niet meer wie hij precies is, want hij vertrok daags nadat ze de tattoo liet zetten. “Ik heb nooit spijt gehad en zal hem nooit laten verwijderen”, klinkt het. “Maar na tien jaar wil ik de man die op mijn kont staat wel eens (opnieuw) ontmoeten.”