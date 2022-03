Lotto Soudal hoopt punten te sprokkelen: “Victor Campenaerts is speerpunt in E3, Gent-Wevelgem wordt leerproces voor Arnaud De Lie”

Lotto Soudal vecht dit jaar tegen de degradatie in de World Tour. Elke koers waar het aan de start verschijnt, wil het dan ook presteren. Ook vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic en zondag in Gent-Wevelgem hoopt Lotto Soudal punten te verzamelen. Het rekent daar vooral op Victor Campenaerts en Arnaud De Lie.

Na een klein tussenstop in Italië, trekt het peloton zich weer op gang op de Vlaamse kasseien. Met de E3 en Gent-Wevelgem staan komend weekend twee belangrijke koersen op het programma. Het moment om punten te sprokkelen voor Lotto Soudal in de strijd tegen de degradatie. Campenaerts is vrijdag de kopman van Lotto Soudal in de E3 Saxo Bank Classic. De werelduurrecordhouder krijgt er steun van Cedric Beullens, Frederik Frison, Sébastien Grignard, de Duitsers Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig en Brent Van Moer.

“In de E3 Saxo Bank Classic zullen we onze pijlen vooral richten op Victor Campenaerts, maar hebben we daarnaast ook nog enkele andere sterke jongens die hun kans kunnen gaan”, zegt sportdirecteur Nikolas Maes. “We hebben een goed team aan de start, maar door ziekte van enkele renners was het keuzes maken. Zo rijdt Florian Vermeersch bewust de E3 niet, maar spaart hij zich voor Gent-Wevelgem op zondag. Ik verwacht in de E3, één van de zwaarste voorjaarsklassiekers trouwens, een traditioneel verloop met een eerste schifting op de Taaienberg. Daarna vormt de Paterberg een tweede cruciaal punt in de koers.”

© BELGA

Kans voor De Lie in Gent-Wevelgem

Vermeersch, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, vormt zondag in Gent-Wevelgem een team met sprinttalent Arnaud De Lie, Beullens, Campenaerts, Frison, Van Moer en Jasper De Buyst. Vooral De Lie mag hopen op een dichte ereplaats.

“Gent-Wevelgem biedt mooie opportuniteiten voor onze renners. Helaas missen we Caleb Ewan aan de start, maar dat vangen we met andere jongens op”, legt Maes uit. “Gent-Wevelgem is een tiental kilometer korter dan vorig jaar, maar toch blijft het een enorm zware koers. Met de vele vlakke stukken kan de koers een verrassende wending krijgen. Voor onze sprinter Arnaud De Lie wordt een dergelijk lange koers vooral een leerproces, we leggen hem dan ook geen druk op maar hij zal ongetwijfeld gemotiveerd zijn.”