Zakenvrouw, atlete, Olympisch goud … er zijn niet genoeg woorden om Élodie Ouédraogo (41) te beschrijven. De fashionista bracht haar dikke maatje Wout Verhoeven (33) mee. Ze leerden elkaar kennen op de piste en sport zal altijd centraal staan in hun relatie. In Uniek praatten ze over hun uiterlijk, en over het loslaten van onzekerheden.