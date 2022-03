Dreigt Spa-Francorchamps van de F1-kalender te verdwijnen?: “Historische circuits niet zeker van hun plaats”

LEES OOK. Dit is het nieuwe Francorchamps na werken ter waarde van maar liefst 25 miljoen

De voorbije jaren is de F1-kalender onder impuls van F1-eigenaar Liberty Media steeds verder uitgebreid. Momenteel telt de kalender 22 races maar na de aanduiding van de vervanger voor Rusland worden dat opnieuw 23 races, een record.

Er is nog ruimte voor een verdere uitbreiding tot maximaal 25 races, dat laat de huidige overeenkomst tussen de F1 en de teams toe, ook al doen de teams en heel wat personeel nu al hun beklag over de werkdruk.

Opvallend is dat de F1 met enkele circuits zeer lange overeenkomsten heeft en dat de sport vooral in Amerika verder uitbreidt, met nu al races in Texas en Miami en daarbij komt volgend jaar normaal ook Las Vegas. Daarnaast lijkt ook het Verre Oosten steeds meer interesse te tonen in de F1. Ook China wil terugkeren op de F1-kalender, zeker nu met Guanyu Zhou er voor het eerst een Chinees op de F1-startgrid terug te vinden is.

Het wordt dan ook drummen voor een plaats op de F1-kalender en daar dreigen verschillende historische F1-circuits het slachtoffer van te worden, zo insinueert althans F1-baas Stefano Domenicali.

Volgens het Britse ‘Autosport’ zouden daarbij Spa-Francorchamps en Monaco, ja u leest het goed, de kind van de rekening kunnen worden. Van beide races loopt dit jaar het contract af. Ook Mexico en Frankrijk bevinden zich in dezelfde situatie. Vooral Frankrijk lijkt kans te maken om ’geslachtofferd’ te worden maar de F1 lijkt ook te willen ingrijpen bij andere circuits.

“We weten dat we een balans moeten zien te vinden tussen nieuwe races en races op historische circuits die op de kalender moeten blijven,” aldus F1-baas Stefano Domenicali volgens ‘Autosport’.

“Het feit dat we steeds meer nieuwe aanbiedingen krijgen van promotoren die een race willen organiseren is goed voor de F1. Het dwingt de organisatoren van traditionele grand prix‘ om hun kwaliteitsniveau te verhogen, zowel naar het publiek toe alsook de infrastructuur en het beheer van het evenement.”

Wat die infrastructuur betreft is het circuit van Spa-Francorchamps trouwens stevig de handen uit de mouwen aan het steken met een renovatie die tientallen miljoenen euro‘s kost. Grote vraag is echter of het zal volstaan om op de F1-kalender te blijven staan. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om alternerend een F1-race te organiseren, iets wat in het verleden al vaker werd gesuggereerd als mogelijke oplossing voor bepaalde circuits.

“Het volstaat niet meer om zomaar mee te doen, je moet bewijzen dat je kan volgen met de nieuwe standaarden,” aldus Domenicali.

“Er zijn promotoren waarvan de overeenkomst tot een einde komt, waarschijnlijk zullen sommige van de huidige races niet meer op de kalender staan. Andere races zullen op de kalender blijven maar onder een andere vorm, zoals bijvoorbeeld het roteren tussen verschillende circuits.”

“Weldra zullen de beslissingen bekendgemaakt worden en je kan enkele nieuwe F1-races verwachten, al blijft het moeilijk om gezien de huidige situatie alles op voorhand te plannen.”