Na twee jaar weer Wittebergwandeling bij De Grevenbroekers

Twee jaar hebben ze deze wandeling moeten uitstellen door het voor iedereen bekende coronavirus. Maar nu schreven zo'n 502 deelnemers zich weer in om te wandelen in de mooie natuur van Achel en de Grote Heide. De wandelaars hadden een ruime keuze aan afstanden en konden zo hun wandeling zelf samenstellen. Na de wandeling was er nog de gelegenheid om na te genieten in de zon van een Achelse Trappist (of een ander drankje) op het ruime buitenterras bij het Chirolokaal op de Witteberg. Het was een gezellige dag.Meer info: www.degrevenbroekers.be