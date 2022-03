VOORBESCHOUWING MINERVA CLASSIC BRUGGE-DE PANNE. Welke sprinters overleven de verraderlijke Moeren?

Start: Officieus om 12u15. Finish: omstreeks 16u52. Afstand: 207.9 kilometer.

Het parcours: biljartvlakke omloop met drie lokale rondes

Aan het parcours is, ten opzichte van vorig jaar, amper tot niets veranderd. De renners klikken in de pedalen op ’t Zand in Brugge wegen en trekken in snelvaart richting De Panne. Daar wachten na 72,6 kilometer drie lokale rondjes van elk iets meer dan 45 kilometer. In die ronde passeren de renners onder andere in Koksijde, Veurne en De Panne. Maar de meest gevreesde strook is toch die van De Moeren. Het parcours is zo vlak als een tafellaken en de wedstrijd oogt zo een festival voor de sprinters te worden, al kunnen de drie passages langs de waaierige Moeren daar anders over beslissen en de koers volledig doen ontploffen. Benieuwd of er woensdag genoeg wind staat of niet.

De favorieten: nieuw duel tussen de allerbeste sprinters ter wereld

Als we naar de topfavorieten zoeken, komen we ongetwijfeld uit bij de mannen met de snelle benen. In de recentste Bredene Koksijde Classic kregen we, na een parcours over nagenoeg identieke wegen, ook een massaspurt te zien. Daarin was Pascal Ackermann de snelste van het pak. De Duitser van UAE Team Emirates was tot dusver niet in topvorm en haalde met moeite de top 10, maar daar maakte hij komaf mee in Koksijde. Al blijft de topfavoriet wel Mark Cavendish, winnaar van onder meer Milaan-Turijn. De Brit kan ook rekenen op de steun van Michael Morkov, wellicht de beste lead-out ter wereld. Vanuit Belgische hoek ligt de druk vooral op Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix demonstreerde in de lastige sprint op Nokereberg in Nokere Koerse. Al zijn er nog genoeg kapers op de kust. Er zijn namelijk weinig wedstrijden waar zoveel topsprinters aan het vertrek staan. De winnaar van vorig jaar bijvoorbeeld, Sam Bennett, wil een twee op twee scoren. Al mag ook niemand verbaasd zijn als een Arnaud Démare, Giacomo Nizzolo, Cees Bol, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen, Fernando Gaviria, Nacer Bouhanni of Mads Pedersen plots met de bloemen naar huis gaat.

Na een geweldige lead-out van Morkov klopte Cavendish onder meer Peter Sagan in de Italiaanse klassieker Milaan-Turijn. — © AFP

Het sleutelmoment van de koers: De Moeren

De intussen legendarische Moeren bepalen hoe de koers zal verlopen. De Moeren zijn eigenlijk West-Vlaamse polders die in de zeventiende eeuw zijn drooggelegd. Ze liggen vier meter onder de zeespiegel en er waait eigenlijk altijd een stevige wind. Koersen door De Moeren, dat levert quasi altijd waaiers op. De onbeschutte Moeren kunnen ook gevaarlijk zijn. In het verleden zagen we zelfs renners letterlijk van de weg waaien en de gracht intuimelen, dus het is toch ook opletten geblazen voor de renners. In de lokale lus moeten De Moeren drie keer in zuidwaartse richting doorkruist worden. Vooral de Cobergherstraat zal bepalen hoeveel renners er in de eerste groep naar De Panne trekken. Eén dag later moeten ook de elite dames De Moeren twee keer bedwingen tijdens de Exterioo Women’s Classic Brugge De Panne op nagenoeg dezelfde omloop als de mannen.

Zo was het vorig jaar: Philipsen komt te kort tegen Bennett

De vierde editie sinds de hervorming van Brugge-De Panne was er opnieuw eentje waar de spurters hoogtij vierden. Vroeg in de wedstrijd ontstond de traditionele ontsnapping met onder andere Gerben Thijssen en Ruben Apers, maar na 75 kilometer werd deze al ingerekend. Vervolgens probeerde de Spanjaard Sebastian Mora Vedri het met een solo, maar ook dit mooie liedje bleef niet duren. Op het lokale parcours moesten de renners drie keer door het traditionele waaierdecor, maar voor één keertje was de wind niet krachtig genoeg om het peloton uiteen te ranselen. Brent van Moer voelde zich wel thuis rond De Moeren. Hij probeerde het met een aanvalspoging op twintig kilometer voor de streep, maar aangezien zoveel teams in de kansen van hun topsprinter geloofden was zijn uitval ten dode opgeschreven.

Het werd een sprint met een omvangrijk peloton en daarin zette Jasper Philipsen al van erg ver aan. Ook Pascal Ackermann deed dit, maar tegen de Ier Sam Bennett was geen kruid gewassen. Hij kwam er - mede dankzij een geweldige lead-out van ploegmaat Michael Morkov - machtig uit en sprintte met de vingers in de neus naar zijn vierde zege van het seizoen. De Ier was na afloop ontzettend blij dat hij met Brugge-De Panne eindelijk zijn eerste eendagskoers in de WorldTour beet had.

De uitslag in 2021:

1. Sam Bennett (IRE) in 4u27’40”

2. Jasper Philipsen “

3. Pascal Ackermann (GER) “

4. Giacomo Nizzolo (ITA) “

5. Timothy Dupont “

6. Hugo Hofstetter (FRA) “

7. Cees Bol (NED) “

8. Michael Morkov (DEN) “

9. Elia Viviani (ITA) “

10. Stanislaw Aniolkowski (POL) “