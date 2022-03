Student-ondernemer Julie opent eerste pop-upstore rond opgeruimd leven

Van 2 tot 15 april opent Sweep Story haar eerste pop-upwinkel in Peer. Sweep Story is een initiatief van student-ondernemer Julie Allary. Op anderhalf jaar tijd wist ze een gevoelige snaar te raken: leven in een opgeruimd huis is veel leuker. Dankzij een samenwerking met Hogeschool PXL is ze nu klaar om haar online business door te trekken in een fysieke winkel.

Tijdens de coronaperiode was het niet makkelijk om een eigen onderneming op te starten en uit te bouwen. Vele bedrijven gingen failliet of moesten mensen ontslaan. Op Sweep Story had de coronaperiode echter het omgekeerde effect. “Veel mensen gingen op zoek naar manieren om het thuis zo aangenaam mogelijk te maken”, vertelt Juliette, het alter ego van student-onderneemster Julie Allary. “En laat dat nu zijn waar Sweep Story om draait.” Haar uitgangspunt: leven in een opgeruimd huis is veel leuker.

Naast ondernemer is Juliette ook studente aan de hogeschool PXL, waar ze in haar tweede jaar van de opleiding Communicatie zit. Zo zag ze de opportuniteit om een schoolopdracht te combineren met haar eigen concept. De ambitie van deze jongedame wordt erg gewaardeerd door de hogeschool. “We ondersteunen onze studenten met creatieve ideeën en willen hen helpen openbloeien”, zegt Herve van de Weyer, opleidingshoofd PXL Communicatie. “Wij zijn als opleiding en hogeschool dan ook enorm trots om zulke projecten te begeleiden en ondersteunen.”

Beleving centraal

Sweep Story is een platform waar iedereen de reis doorheen het huishouden kan beleven. Van het organiseren van je huis tot het schoonmaken en het integreren van beleving. Dit alles op een gemakkelijke, efficiënte en plezierige manier. Het is een concept dat tot op de dag van vandaag uniek is op de Belgische markt. De pop-upstore in Peer krijgt een huiselijke inrichting, waardoor ook hier weer beleving centraal staat. “Een bewuste zet“, aldus Juliette.

De pop-up is geopend van 2 tot 15 april van maandag tot zaterdag met iedere donderdag een late night shopping. Verder zijn er in de pop-up verschillende workshop gepland waaraan mensen kunnen deelnemen om de producten beter te leren kennen én om hun eigen plekje nog aangenamer te maken.